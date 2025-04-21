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Уиткофф снова едет к Путину

11:34 1039

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Лондоне на текущей неделе, в которых будут участвовать и представители властей Украины, может вновь отправиться в Россию. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, на встрече в Лондоне, помимо Уиткоффа, со стороны США ожидается участие госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога. В случае совпадения по итогам консультаций позиций Вашингтона, Европы и Киева Уиткофф может отправиться в Россию.

Как указывает издание, предложения США на встрече в Лондоне будут позиционироваться как «список потенциальных вариантов» для обсуждения и обратной связи.

За последние три месяца Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным в России два раза. По итогам встречи 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования и она намерена их задействовать. Тогда Трамп призывал Россию «начать действовать» для достижения мира.

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