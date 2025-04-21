В Украине с демографией беда

Демографическая ситуация в Украине остается критической, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на 8 миллионов человек. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

«Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность», — высказался он.

Гладун назвал одной из причин таких показателей миграционные потоки. Согласно его словам, в 2022 году население Украины составляло 42 миллиона человек, в то время как на начало 2025-го — 34 миллиона. Эксперт уточнил, что показатели будут скорректированы.

По прогнозам демографов, сейчас мужчины в Украине живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни - естественный процесс во время войны, поскольку на фронте в основном гибнут мужчины.