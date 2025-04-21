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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Китай давит на США санкциями

14:30 684

Китай объявил о введении санкций против ряда членов Конгресса США, американских чиновников и руководителей неправительственных организаций (НПО), которых Пекин обвиняет во вмешательстве во внутренние дела КНР. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Правительство Китая приняло решение ввести санкции против членов Конгресса США, чиновников и руководителей НПО, которые некорректно вели себя в вопросах, связанных с Гонконгом. Любые противоправные действия американской стороны (...) будут встречены решительным ответом Китая и соответствующими контрмерами», - говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пояснил, что санкции стали ответом на ограничительные меры США, направленные против представительств центрального правительства Китая в Гонконге и шести должностных лиц администрации региона.

По его словам, действия Вашингтона представляют собой «грубое вмешательство в дела Гонконга и внутреннюю политику Китая».

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