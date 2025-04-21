USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Гукасян о геноциде в Ходжалы

14:48 1359

На судебном процессе, продолжившемся 21 апреля в Бакинском военном суде, обвиняемый Аркадий Гукасян ответил на вопросы о Ходжалинском геноциде, произошедшем в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, и о систематическом истреблении невинных людей во время геноцида именно потому, что они были азербайджанцами.

По словам Гукасяна, он впервые узнал о том, что произошло в Ходжалы, по «официальной информации» в феврале 1992 года: «В то время мы не знали о масштабах трагедии. Мы знали, что из Ходжалы в Ханкенди были привезены сотни азербайджанцев. Позже их передали противоположной стороне».

Он также подчеркнул, что осуждает убийство мирных жителей: «Это неприемлемо, это одна из кровавых страниц войны».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 505
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 476
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1360
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3009
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1198
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4869
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3840
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5153
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6975
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934

ЭТО ВАЖНО

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 505
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 476
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1360
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3009
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1198
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4869
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3840
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5153
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6975
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться