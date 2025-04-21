Маск устал и уходит

Согласно публикации, статус Маска как специального государственного служащего истекает в мае 2025 года, и пока неясно, будет ли он продлен. «Маск хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», — говорится в материале.

При этом Маск уверен в будущем DOGE, поскольку его команда уже прочно интегрирована в ряд федеральных ведомств. Как отметил высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, достижения DOGE «беспрецедентны и говорят сами за себя».

Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в Конгрессе.