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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

ХАМАС хочет выйти на Трампа через Турцию

20:29 430

ХАМАС ищет поддержки Турции для продвижения своей инициативы по прекращению огня с Израилем, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

По информации издания, два источника в руководстве движения рассказали, что ХАМАС стремится продвигать свою новую инициативу по прекращению огня в секторе Газа и рассчитывает на помощь Анкары в доведении этого плана до администрации президента США Дональда Трампа.

Собеседники газеты отметили, что в ХАМАСе рассчитывают на «всеобъемлющую сделку», которая, как они полагают, может быть передана американской стороне турецкими официальными лицами, учитывая «хорошие отношения» между Турцией и США.

Предложение ХАМАСа включает освобождение всех израильских пленных в обмен на согласованное число палестинских заключённых, прекращение боевых действий и вывод израильских войск со всех районов сектора Газа.

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