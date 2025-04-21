ХАМАС хочет выйти на Трампа через Турцию

По информации издания, два источника в руководстве движения рассказали, что ХАМАС стремится продвигать свою новую инициативу по прекращению огня в секторе Газа и рассчитывает на помощь Анкары в доведении этого плана до администрации президента США Дональда Трампа.

ХАМАС ищет поддержки Турции для продвижения своей инициативы по прекращению огня с Израилем, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Собеседники газеты отметили, что в ХАМАСе рассчитывают на «всеобъемлющую сделку», которая, как они полагают, может быть передана американской стороне турецкими официальными лицами, учитывая «хорошие отношения» между Турцией и США.

Предложение ХАМАСа включает освобождение всех израильских пленных в обмен на согласованное число палестинских заключённых, прекращение боевых действий и вывод израильских войск со всех районов сектора Газа.