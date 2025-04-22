Нетаньяху созывает Совбез

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вечером проведет заседание кабинета безопасности, сообщает Times of Israel со ссылкой на источник в офисе одного из министров.

По словам второго источника, в повестке будет ядерная программа Ирана и американо-иранские переговоры.

Израильские СМИ также пишут, что Биньямин Нетаньяху сегодня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне переговоров Соединенных Штатов Америки с Ираном и обсуждения ситуации в секторе Газа.

Ранее The Jerusalem Post сообщало, что высокопоставленные израильские чиновники встречались со спецпосланником США Стивом Уиткоффом по вопросу Ирана, однако им так и не удалось «изменить его направление» в отношении Тегерана.